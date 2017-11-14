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PYD, Suriye'nin En Büyük İkinci Petrol Sahasını Ele Geçirdi

PYD, Suriye'nin En Büyük İkinci Petrol Sahasını Ele Geçirdi

PKK/PYD, Suriye'nin Deyrizor ilinde yer alan ülkenin en zengin ikinci petrol sahası el-Tenek'i ele geçirdi.

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PKK/PYD, 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor saldırılarında IŞİD’e karşı kentin kuzey ve doğu kırsalında ilerlemeye devam ediyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/PYD, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor kent merkezinin 35 kilometre doğusunda yer alan el-Tenek petrol sahasını ele geçirdi.

Çatışmalardan sonra IŞİD üyeleri el-Tenek'in doğusuna çekildi.

PKK/PYD, Deyrizor'da geçen ay ülkenin en zengin petrol sahası El-Ömer ile Cafra yataklarını ele geçirmişti.

Ülkenin en büyük gaz tesisi Konoko da geçen eylül ayında örgütün işgaline girmişti.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini elinde tutuyor.

Suriye'nin en büyük petrol yatakları, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusunda yer alıyor.

 

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