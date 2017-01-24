PYD, Suriye'de ABD ve Esed İçin Savaşıyor!

Suriyeli silahlı muhalif grupların oluşturduğu heyette siyasi danışman olarak Astana'da bulunan SMDK Başkan Yardımcısı ve Suriye Ulusal Kürt Meclisi Üyesi Abdülhekim Beşşar’a göre, PYD ve Esed rejimi birlikte hareket ediyor.

Can Hasasu / Al Jazeera

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdülhekim Beşşar, aslen Suriye`nin Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinden.

Aynı zamanda. Suriye Ulusal Kürt Meclisi (ENKS) üyesi olan Suriyeli Kürt siyasetçi, PYD’nin baskıları nedeniyle Irak Kürt Bölgesi’ne sığındı.

Beşşar, Astana’ya giden silahlı muhalif grupların oluşturduğu heyette siyasi danışman olarak yer alıyor. ENSK’yi temsil eden iki Kürt siyasetçiden biri.

Beşşar’a göre, PKK ve onun uzantısı olan PYD, Suriye Kürtlerine hizmet etmiyor:

“Suriye muhalefeti, Ulusal Kürt Meclisi’ni tüm mücadele platformlarında kendine ortak olarak kabul etmektedir. Suriyeli Kürtler için en sağlıklı çözüm, Demokratik ve çoğulcu yeni bir Suriye. Suriye rejiminin ortakları ise belli: Lübnan’ın Hizbullah’ı, Nuceba Hareketi başta olmak üzere Irak’lı Şii milis ve tabii PYD ve (silahlı kanadı)YPG. Dolayısıyla, PYD’nin doğrudan Astana’da olmaması bir şey fark etmez. Onun hamisi Esed yönetimi ve müttefikleri onun çıkarlarını savunuyorlar.”

"Türkiye başından beri Suriye Kürtlerinin yanında"

Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemden bu yana Türkiye’nin her seferinde Suriye Kürtlerinin haklarını desteklediğini söyleyen Beşşar, Ankara’nın Suriye sorununun çözümünde etnik ayrım gözetmediğinin altını çizdi:

“Türkiye’nin Kürtlerle bir sorunu olduğuna inanmıyorum. Suriye`de haklarımızı almamız konusunda hep destek oldu. Irak Kürt Yönetimi ile de iyi ilişkileri var. Mesele etnik olsaydı bu böyle olmazdı. PYD Kürtlerin çıkarlarını savunmuyor. Yaptıkları her şey Küt halkına zarar veriyor. Kendi ajandaları için, Esed yönetiminin işbirlikçiliğini yapıyorlar.”

PYD’nin PKK`nin uzantısı olduğunu vurgulayan Beşşar, Türkiye’nin Kürtlere değil, PKK’ya karşı olduğunu belirtti.

"ISİD oldukça PYD ve ABD ortaklığı sürer"

PYD’nin Suriye’de, hem Suriyelilere hem de Kürtlere karşı hak ihlâllerini işlediğini dile getiren Suriyeli Kürt siyasetçi, bu hususların Amerikalılarca da bilindiğini düşünüyor:

"ABD’nin PYD ile olan ilişkisi siyasi değil, askeri. ISİD’e karşı mücadele gerekçesiyle onları destekliyorlar. PYD’nin Suriyelilere karşı işlediği suçları bu nedenle, şimdilik, gözardı ediyorlar. ISİD bittiğinde ABD’nin PYD tutumu da değişecektir."

"Irak’ta IŞİD ile mücadele ediyoruz"

ENKS’nin kendine bağlı silahlı güçlerinin olduğunu belirten Beşşar, bunların Irak Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye bağlı peşmerge güçleri tarafından eğitilip silahlandırıldığını ifade etti.

PYD’nin baskısı nedeniyle Kuzey Irak Bölgesi’ne kaçan Kürt gençlerinden oluşan bu silahlı birlik, Irak’ta ISİD’e karşı savaşıyor. Beşşar, ABD’nin ENKS`ye bağlı Kürt gücünün kabiliyetlerini bildiğini söylüyor:

"ABD, IŞİD’e karşı nasıl savaştığımızı çok iyi biliyor. Suriye’de kendi topraklarımızı ISİD’e karşı da savunabiliriz. Ama, PYD bizim Suriye’de olmamızı kendisi için bir tehdit olarak gördüğünden buna karşı çıkıyor. Washington buna rağmen ISİD ile mücadele gerekçesiyle bu konuda bir adım atmıyor."

"PYD Suriye’de kalıcı olamaz"

PYD’nin Suriye’de geçici olduğunu iddia eden Beşşar, Suriye ile ilgili yapılan görüşmelerin bunun en güzel kanıtı olduğunu düşünüyor:

"Suriye sorununun çözümü konusunda oluşturulan platformlara baktığınızda PYD’yi bulamazsınız. Barış ve ateşkes görüşmelerine PYD çağrılmıyor. Cenevre 2 ile başlayan bu durum, bugün Astana’da da devam etmektedir. Gerçekten Kürt halkını temsil etselerdi görüşmelere dahil olmamaları mümkün olmazdı. PYD siyaset sahnesinde yok, sahada ise bir vekâlet savaşı yürütüyor. Toplantılarda da vekilleri onu temsil ediyor. Suriye’nin geleceğinde bir payları olmayacak."