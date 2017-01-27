PYD, Sivillere Ateş Açtı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti!

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye mensup militanların, Cerablus’tan Şiyuk köyüne dönmek isteyen Suriyeli sivillere açtığı ateş sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

AA’nın bölgedeki askerî kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan Şiyuk köyü ve civarını IŞİD’den koruma bahanesiyle PYD’li militanların bölgeye yerleşmesinin ardından yaklaşık 10 bin Suriyeli, Cerablus’a geçti.

Suriyeli siviller, IŞİD tehdidinin ortadan kalkması üzerine sosyal medya aracılığıyla harekete geçerek köylerine geri dönmek istedi.

Organize olan ve içlerinde kadın ile çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 Şiyuklu, daha önce PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD tarafından yıkılan Fırat Nehri’nin üzerindeki Şiyuk Köprüsü’ne doğru yürüyüşe geçti.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türkiye bayrakları taşıyan köylülere, An Nasiriyah bölgesindeki PYD’li militanlarca uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.