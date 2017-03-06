PYD Münbiç'i Terk Etmiyor

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesini terk etmeyeceğini açıkladı.

Rusya ve ABD'den geçen cumadan bu yana Münbiç'le ilgili gelen açıklamaların ardından, PYD'nin paravan örgütleri "Münbiç Askeri Konseyi" yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre örgüt, Münbiç ve çevresindeki varlığını sürdürecek.

Münbiç'in Beşşar Esed güçlerine verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, Esed ordusunun yalnızca, Fırat Kalkanı güçleri ile PYD unsurları arasında konuşlanacağı belirtildi.

Örgüt böylece, Münbiç'in kuzeyinde ABD, batı ve güneyinde rejim güçlerinin oluşturacağı setle kendini korumaya almış olacak.

Açıklamada, ilçenin korunmasında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin aldığı role ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın artan baskısına da dikkat çekildi.

ANLAŞMAYI RUSYA DUYURMUŞTU

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Münbiç'in ilçedeki güçler tarafından Esed rejimine devredileceğini açıklamıştı.

ABD anlaşmadan bilgisi olmadığını savunurken, rejim ise sessizliğini sürdürüyor.

AA'ya bilgi veren Münbiç'teki kaynaklar, rejim güçlerinin ilçe sınırlarındaki 3 köyü PYD'den devraldığını, ÖSO-PYD hattının tümüne henüz yerleşmediğini bildirdi.

ABD'nin Münbiç'teki askeri unsurları, geçen cuma ilçenin kuzey kesimlerinde konuşlanmaya başlayarak ÖSO ile örgütün arasında set oluşturmuştu.

AA'nın haberini verdiği gelişmeyi, ABD'li yetkililer de önceki gün doğrulamıştı. Yerel kaynaklardan alınan son bilgilere göre de ABD özel kuvvetleri Münbiç'in kuzeyindeki Ayn Dadat bölgesine yığınağı sürdürüyor.

Mevcut durumda, Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefindeki Münbiç'in güneyi ve güneybatısı rejim güçleri; kuzeyi ABD tarafından çevrelenmiş durumda.

Rejim güçlerinin batıda ÖSO'nun önüne tümüyle set çekmesi bekleniyor. İlçenin doğu sınırını ise Fırat Nehri oluşturuyor. PYD, nehrin doğusunda Kobani (Ayn el-Arab), Tel Abyad ve Haseke'ye hakim.

MÜNBİÇ'TEN SİNCAR'A SEVKİYAT

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Güçleri Genel Komutanlığı, dün yaptığı açıklamada PKK'nın Musul'un Sincar ilçesine ağır silah sevk ettiğini duyurmuştu.

Münbiç'teki kaynaklar da örgütün rejim ve ABD'nin sağladığı korumadan istifade ederek, ağır silahlarla ile deneyimli militanlarını Sincar'a kaydırdığını bildiriyor.

Örgütün, ilçedeki kontrolünü son dönemde zorla silah altına aldığı vatandaşlarla sağlamaya başladığı öğrenildi.

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta.

Münbiç, iç savaşta temmuz 2012'de muhaliflerin kontrolüne girdi. Ocak 2014'te ise DEAŞ'ın eline geçti.

ABD'nin şiddetli hava saldırıları ve özel kuvvetlerini arkasına alan örgüt, geçen ağustosta DEAŞ'ı ilçeden çıkardı.

ABD, Münbiç'in ele geçirilmesinin hemen ardından PYD/PKK'nın ilçeyi terk edeceği konusunda Türkiye'ye teminat vermişti. Ancak sözünü tutmadı.

26 kilometrekarelik Münbiç ilçesi, örgütün Suriye-Türkiye sınır boyunu kaplayacak terör koridoru projesinin belkemiği durumunda.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Bab'ın ele geçirilmesi örgütün hedefine ağır bir darbe vurmuştu.

Münbiç nüfusunun tamamına yakını Arap. Nüfusun birkaç bini Kürt ve Türkmenlerden oluşuyor.

ABD ile PYD, Türkiye'nin tepkileri nedeniyle, ilçenin yönetimini yerel halktaymış gibi gösteriyor. İlçede PKK'lıların değil, "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) bulunduğunu savunan taraflar, Münbiç Askeri Konseyi'nin SDG ve yerel Arap savaşçılardan meydana geldiğini, PKK hakimiyetinde olmadığını iddia ediyor.