PYD Lideri Salih Müslim: Rakka’yı Rojava’ya Katacağız!
Reuters'ın verdiği habere göre PKK’nın Suriye kolu PYD lideri Salih Müslim, Rakka kentinin IŞİD’ten alındıktan sonra, PKK'nın Suriye uzantısı YPG tarafından kurulmakta olan yerinden yönetim sistemine katılacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Salih Müslim, Rakka'nın IŞİD’ten alındıktan sonra kentin nasıl yönetileceğine "Rakka halkının" karar vereceğini, ancak kendilerinin Rakka'nın "demokratik federal sisteme dahil olmasını" beklediklerini söyledi.
"Bunu bekliyoruz çünkü projemiz tüm Suriye için ve Rakka da bunun parçası olabilir" diyen Müslim, tek kaygılarının yalnızca Rakka halkının her şey hakkında söz sahibi olması olduğunu savundu.
Ancak Müslim, Rakka'nın "dost eller" tarafından yönetilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Müslim aksi takdirde Rakka'nın tüm Suriye'ye, özellikle de kuzey Suriye'ye, yani "özerk yönetimlerin" bulunduğu federal sisteme tehdit oluşturacağını kaydetti.
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın
- TSK’da AK Parti Karşısında İki Farklı Atatürkçü Blok
- İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!
- Şiddet, Ahlaksızlık, İstismar, Yozlaştırma… Reyting İçin Değer mi
- Alman Bild Gazetesi ‘Hayır’ Cephesine Hizmette Sınır Tanımıyor!
- Sadık El-Mehdi’den Arap Liderlere 'JASTA' Çağrısı
- ABD Destekli PKK/PYD Takba Hava Üssü’nü Ele Geçirdi!
- İran’a Göre Kendisi Değil, Türkiye Yayılmacı İmiş!
- Batman Özgür-Der'de ‘’İslami Tebliğde Temel Hassasiyetler’’ Konuşuldu
- İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz Davasında 707 bin 180 TL Tazminata Mahkum Edildi!
- Bulgaristan Seçimlerinde HÖH Geriledi, DOST Barajı Geçemedi
- “Yemen’de Çocuk Ölümleri İkiye Katlandı”
- Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın
- TSK’da AK Parti Karşısında İki Farklı Atatürkçü Blok
- İran’a Göre Kendisi Değil, Türkiye Yayılmacı İmiş!
- İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!
- Şiddet, Ahlaksızlık, İstismar, Yozlaştırma… Reyting İçin Değer mi
- İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz Davasında 707 bin 180 TL Tazminata Mahkum Edildi!
- Batman Özgür-Der'de ‘’İslami Tebliğde Temel Hassasiyetler’’ Konuşuldu
- Muhalifler Cebel-i Ekrad’da Helikopter Düşürdü
- Kemalist Rejim Tarihinde Siyasi Cinayetler ve Ali Şükrü Bey
- 28 Şubat Kafası Hâlâ Orduevlerinde!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- CHP'ye 'Arapça Tekbir' Raporu: İmam Bilmeden Tekbir Getirmiş
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim