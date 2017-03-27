PYD Lideri Salih Müslim: Rakka’yı Rojava’ya Katacağız!

PKK’nın Suriye kolu PYD lideri Salih Müslim, Rakka'nın, Rojava'daki sisteme katılmasını umduklarını, ancak bunun "Rakka halkına" bağlı olduğunu söyledi.

Reuters'ın verdiği habere göre PKK’nın Suriye kolu PYD lideri Salih Müslim, Rakka kentinin IŞİD’ten alındıktan sonra, PKK'nın Suriye uzantısı YPG tarafından kurulmakta olan yerinden yönetim sistemine katılacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Salih Müslim, Rakka'nın IŞİD’ten alındıktan sonra kentin nasıl yönetileceğine "Rakka halkının" karar vereceğini, ancak kendilerinin Rakka'nın "demokratik federal sisteme dahil olmasını" beklediklerini söyledi.

"Bunu bekliyoruz çünkü projemiz tüm Suriye için ve Rakka da bunun parçası olabilir" diyen Müslim, tek kaygılarının yalnızca Rakka halkının her şey hakkında söz sahibi olması olduğunu savundu.

Ancak Müslim, Rakka'nın "dost eller" tarafından yönetilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Müslim aksi takdirde Rakka'nın tüm Suriye'ye, özellikle de kuzey Suriye'ye, yani "özerk yönetimlerin" bulunduğu federal sisteme tehdit oluşturacağını kaydetti.