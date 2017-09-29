PYD, IKBY’deki ‘Bağımsızlık Referandumu’na Nasıl Bakıyor?

Konuyla ilgili Hürriyet gazetesinin yer verdiği haberde şunlar ifade edildi:

PYD’nin önceki günkü kongresinde eşbaşkanlar değişti. Kuzey Irak'ta gerçekleşen referandumla ilgili konuşan Salih Müslim, 'Saldırı olursa onları vururuz' ifadelerini kullandı.

PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD’nin önceki günkü kongresinde eşbaşkanlar değişti. Eşbaşkanlar Salih Müslim ve Asya Abdullah’ın yerine iki yeni isim seçildi. Yeni eşbaşkanlar Şahoz Hasan ve Hevi Mustafa oldu. Müslim bağımsızlık referandumuna saygı duyduklarını söyledi ve ekledi: 'Saldırı olursa onları vururuz'

Haberde ayrıca PYD Eş Başkanı Hediye Yusuf’un da kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak Kürt bölgesine ambargo uygulanması halinde Suriye'de kontrolleri altındaki bölgenin kapılarının sonuna kadar açık olacağını dediği aktarıldı.

Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) Rimelan’da düzenlediği 7’nci kongresinde konuşan PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Kuzey Irak'taki ‘bağımsızlık referandumu’na ilişkin de açıklamalarda bulundu.

'HÜRMETLE YAKLAŞIYORUZ'

Müslim, Kuzey Irak'taki ‘bağımsızlık referandumu’na ilişkin de “Güney halkımızın iradesine hürmetle yaklaşıyoruz” dedi.

KDP ile aralarındaki ihtilafların teferruata dair olduğunu söyleyen Müslim "Bazıları referandumun Türk, Arap ve Farsların ulusal güvenliğini ortadan kaldırdığını söyledi. Peki, Kürtlerin ulusal güvenliği yok mu?" ifadelerini kullandı.