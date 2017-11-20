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PYD İdlib'deki TSK Gözlem Noktasına Saldırdı

PYD İdlib'deki TSK Gözlem Noktasına Saldırdı

PKK/PYD, Suriye'nin Afrin-İdlib hattındaki TSK gözlem unsurlarını hava toplarıyla saldırdı. TSK, PYD örgütünün saldırısına ateşle karşılık verdi.

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Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan PKK/PYD, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem gücüne hava toplarıyla saldırdı.

Halep'in Afrin ilçesindeki PKK mensupları, TSK'nın İdlib-Afrin hattındaki Daret İzzet gözlem noktası çevresine 5 hava topu saldırı düzenledi.

Toplardan biri, Daret İzze'nin Samaan Kalesi bölgesindeki gözlem noktasının yaklaşık yüz metre yakınına isabet etti.

Diğer havanlar ise sivil yerleşimlere düştü.

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