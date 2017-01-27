PYD Cerablus'ta Protesto Edildi

Cerablus'ta bir grup Suriyeli yürüyüş düzenleyerek PYD'ye tepki gösterdi.

Cerablus şehir merkezinde bir araya gelen grup üyeleri, ellerinde pankartlarla PYD aleyhine sloganlar atarak bir süre yürüdü. Grup, daha sonra Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

Grup üyelerinden Ebu Seydo, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarındaki pek çok kişinin Şuyuh köyünden kaçarak Cerablus'a sığındığını söyledi. Seydo, "Köyümüzde yaşarken PYD gelip bize eziyet etti. Biz de canımızı kurtarabilmek için çıkıp Cerablus'a geldik." diye konuştu.

Yaklaşık 2 aydır Cerablus'ta bulunduklarını ifade eden Seydo, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Cerablus'a özgürlüğü getirdi. Türkiye bizim kardeşimiz. Allah onlardan razı olsun. Bizim tek umudumuz Türkiye. İnşallah Cerablus gibi tüm ülkeye de huzurun, güvenliğin gelmesine vesile olacaksınız." dedi.

AA