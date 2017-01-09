Putin’in Suriye’deki Güçlerini Azaltma Açıklaması Ne Anlama Geliyor?

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
09.01.2017 15:17
Putin’in Suriye’deki Güçlerini Azaltma Açıklaması Ne Anlama Geliyor?
Orient yazarı Yahya el-Aridi, Putin’in bir kez daha Suriye’deki Rus askeri varlığını azaltacağını açıklamasının taktik bir hamle mi, stratejik bir tutum mu olduğu sorusunu gündeme taşıyor.

Dr. Yahya el-Aridi / Orient

Tercüme Eden: Hasan Soylu / Haksöz Haber

Rusya’nın Suriye siyasetine ilişkin neyin taktik neyin stratejik olduğu sorusu giderek cevaplanması daha zor bir soru haline geliyor.

2015 Sonbaharı’nda Suriye’ye yoğun bir müdahale başlatmasından bu yana Putin 2 kez asker çekme ve geri çekilme açıklaması yapmıştı. Fakat bunların taktik beyanlar olduğu anlaşıldı çünkü ikisinde de daha yoğun bir müdahale ile karşılaşıldı.

Bir Rus general Suriye’de 163’ten fazla silahlarını test ettiklerini ve ürettikleri bu silahların konvansiyonel silahlara üstünlüğünü kanıtladıklarını söylemişti. Yani bir anlamda Putin Suriye’yi uluslararası silah pazarında satış öncesi silahlarının gücünü kanıtlamak için bir laboratuar olarak kullanmakta.

Geçtiğimiz hafta bir kez daha Putin Suriye’deki askeri varlığını azaltacağını açıkladı. Bu 3. açıklamanın da taktik mi stratejik mi olduğu şimdilik belirsiz. İran’la muhtemel gerilimler, Türkiye ile düzelen ilişkiler, yeni ABD yönetiminin gözetilmesi ve daha bir dizi faktör bu tavrı etkilemiş olabilir.

Buna karşın herkes Suriye’deki askeri kazanımlarını Rusya’nın siyasi kazanıma çevirmeyi ihmal etmeyeceğini biliyor. Bu yüzdendir ki, Şam yakınlarındaki çatışma bölgesi Barada Vadisi’ne bir Rus heyetinin ateşkes ve insan hakları ihlallerine dair iddiaları soruşturmak için gitmesine rejim ve Hizbullah güçlerinin izin vermemesi üzerine heyetin hiçbir şey olmamış gibi geri dönmesi manidar bulunuyor.

Aslında Rusya, İran ve Esed güçlerinin ateşkes ve soruna siyasi çözüm arayışından rahatsız olduklarının farkında. Bundan sonraki süreçte Rusya ile İran arasındaki çıkar savaşının kızışması da kaçınılmaz görünüyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dış Politikada ‘Ahlaki Hassasiyet’ Geçilmesi Gereken Bir Takıntı mıdır?06 Ocak 2017 Cuma 11:42
  • Laiklik Feveranı ve Suriye Yalpalamaları06 Ocak 2017 Cuma 04:19
  • Örgütlere ‘Bunlar Sadece Taşeron’ Diye Baktığımız Sürece…05 Ocak 2017 Perşembe 19:43
  • İstanbul Üniversitesi’ndeki Sol Çeteler Yine İş Başında!05 Ocak 2017 Perşembe 15:21
  • Laiklerin Cuma Hutbesinden Katliam Çıkarma Hastalığı05 Ocak 2017 Perşembe 01:57
  • Devrimcilikten Strateji Hesaplarına: İran ve İrancılık04 Ocak 2017 Çarşamba 20:51
  • Tarihleri "Hayat Tarzına Saldırı" ile Geçenlerin Mağdur Propagandası04 Ocak 2017 Çarşamba 05:15
  • Reina Saldırısı Veya Ölümü Gösterip Sıtmaya Razı Etmek!03 Ocak 2017 Salı 12:50
  • Reina’da Akıtılan Kanın Faturası03 Ocak 2017 Salı 03:16
  • NATO Dünyası Alışmadığı Bir İtirazla Şaşkın..02 Ocak 2017 Pazartesi 05:59
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim