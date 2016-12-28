Putin’in Sır Küpü Oleg Erovinkin Ölü Bulundu

»Ana Sayfa»Dünya
28.12.2016 05:28
Putin’in Sır Küpü Oleg Erovinkin Ölü Bulundu
​​​​​​​Rusya 10 günde beşinci şoku yaşadı. Moskova’yı sarsan kaza ve suikastların ardından ‘Kremlin’in kara kutusu’ denilen iş adamı Oleg Erovinkin arabasında ölü bulundu.

Suikast, cinayet ve tuhaf kazalar Rusya’nın peşini bırakmıyor. Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un FETÖ’nün suikastına kurban gitmesi, Dışişleri’nde çalışan diplomat Petri Polşikov’un evinde ölü bulunması, önemli operasyonlara şahitlik ettiği düşünülen NATO Denetçisi Yves Chandelon’un başından vurulması ve Kızıl Ordu Korosu’nu taşıyan uçağın Karadeniz’e düşmesinin ardından şimdi de Rus enerji devi Rosneft’in ikinci adamı hayatını kaybetti. Şirketin başkanı İgor Seçin’in sağ kolu olan Oleg Erovinkin’in cansız bedeni arabasında bulundu. Eski Rus istihbarat generali olan Erovinkin, ‘Kremlin sırlarının koruyucusu’ olarak biliniyordu.

FSB GENERALİ

Dört senedir Seçin’in yardımcılığını yapan Oleg Erovinkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin göreve geldikten sonra kendi etrafındaki şirketlerin yönetimi için atadığı başkan yardımcılarından biriydi. Novaya Gazeta’dan Andrey Lipski’nin ‘istihbarat çeperi’ olarak tanımladığı ‘enerji şirketlerinin ajan kökenli ikinci adamları’, Kremlin’e danışmadan talimat verebilecek düzeyde kişilerden oluşuyor. Kendisinin de bu çeperde bulunduğu bilinen Erovinkin’in cinayetinin doğrudan Putin’e verilen bir mesaj olduğu ve işin arkasında CİA olduğu düşünülüyor.

CIA’İN HEDEFİYDİ

Eski Rus ajanı Erovinkin üzerinden İgor Seçin ve Moskova yönetimine mesaj verildiği tahmin ediliyor. 2003 yılında Batı ve ABD ile yakın ilişkileriyle bilinen Mihail Khodorkvski, Yukos isimli petrol şirketinin ödenmemiş vergi borçları nedeniyle tutuklandığı sırada JSC Rosneft’in başında olan Seçin’i kendisine kumpas kurmakla suçlamıştı. Khodorkvski’nin şirketi parçalar halinde tasfiye edildikten sonra Ağustos 2006 tarihinde iflas etmişti. Batı yanlısı Khodorkvski’nin çöküşünün ardından ABD, Seçin’i hedef tahtasına oturtmuştu. 20 Mart 2014’te Washington yönetimi Rosneft Başkanı İgor Seçin’e ‘Ukrayna’daki olaylarda parmağı olduğu’ gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

AVRUPALI IRKÇILARIN MALİ KAYNAĞI

Arabasında ölü bulunan eski istihbaratçı Oleg Erovinkin’in çalıştığı enerji devi Rosneft, Rusya’nın Avrupalı aşırı sağcılara kredi sunarken kullandığı şirketlerden biri. Fransız aşırı sağcı parti Ulusal Cephe’ye 9 milyon avro yollayan banka First Czech-Russian Bank ile Rosneft arasındaki ilişki bir hayli ilginç. İslam karşıtı Ulusal Cephe’ye para aktaran bankanın yüzde 94 hissesine sahip olan enerji şirketi Stroytransgaz aynı zamanda Erovinkin’in çalıştığı Rosneft ile ortak. Bu her iki şirketin ikinci adamları ise Putin’e yakın eski ajanlardan oluşuyor.

TILLERSON İLE ARASI İYİYDİ

WashIngton’ın 2014 yılında Ukrayna’daki karışıklığı körüklediği bahanesiyle hakkında yaptırım uyguladığı Rosneft Başkanı İgor Seçin’in Trump yönetimiyle arası gayet iyi. Yaptırımlar arasında seyahat ve Amerikalı şirketlerle ticaret yasağı bulunmasına rağmen, Seçin ile Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın üst düzey yöneticisi olduğu Exxon Mobil arasında büyük bir ortaklık mevcut.  Tillerson Dışişleri Bakanı seçildikten sonra Seçin, Batı medyası tarafından en güçlü iş adamlarından biri olarak gösteriliyordu.

Şerif Egemen Ahmet / STAR

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