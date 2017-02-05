Putin’in İkinci Halep’i: Avdiyivka
Ukrayna’da hükümet güçleriyle Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yaklaşık üç yıldır devam eden iç savaşta, son günlerde çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ayrılıkçılar geçen pazar günü, Ukrayna’nın sanayi merkezlerinden Avdiyivka kentine yoğun topçu atışları ve çoklu füze sistemleriyle saldırı başlattı. Nisan 2014’te bağımsızlığını ilan eden, ancak Rusya dışında bir devlet tarafından tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti adı altında faaliyet gösteren ayrılıkçılar, Avdiyivka’yı ele geçirerek sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. 16 bin kişinin yaşadığı kentte, bombardıman nedeniyle elektrik şebekesi çöktü.
Sıcaklıkların sıfırın altında 18 derece civarında olduğu kentte bu nedenle ısıtma kapasitesinin yüzde 80’i de kullanılamaz hale geldi. Ukrayna ordusunun bölgedeki sözcüsü Olena Mokirinçuk ve kentteki askeri yönetimin başında bulunan Freedon Vekua, AFP ajansına yaptıkları açıklamalarda ısıtma sorununun henüz çözülemediğini ve doğalgaz akışının da durduğunu belirtti. Problemi çözmek için hala şansları olduğu belirten yetkililer, buna karşın kentte “Muhtemel bir tahliye hareketi için hazırlık yaptıklarını” açıkladı. Doğalgaz şirketinin yetkilileri, şehrin ısınması için dört bin işçinin 24 saat çalıştığını söyledi.
Kentte kurulan sivil yardım noktalarında iki binden fazla kişi kuyruk oluşturdu. İnsanlar, sıcak bir yer bulabilmek için hükümet tarafından kurulan çadırlara akın etti, izdiham oluştu. Çocuklar ve hastaların çoğunlukta olduğu 175 kişi ise kentten tahliye edildi. Rusya, Suriye’nin Halep kentinde de benzer bir yöntem uygulamıştı.
Avdiyivka’daki çatışmalarda, Rus yapımı tank ve silahların kullanıldığı görüldü. Haftalar boyunca devam eden bombardımanda binden fazla sivil yaşamını yitirmişti. Ayrıca Rusya ve Esad rejimi, kentin elektrik ve su şebekesini de işlemez hale getirmişti. Muhalifler, sonunda tahliye anlaşması imzalamak zorunda kalmıştı. Avdiyivka’daki sivil kayıpları Halep’teki kadar büyük olmasa da Avrupa Birliği (AB), önümüzdeki sürecin daha çok sivil ölümüne zemin hazırladığı yönünde bir açıklama yaptı.
Ukrayna hükümeti ayrıca çatışmalarda her iki tarfatan 10 sivil ve savaşçının öldüğünü bildirdi. Ayrılıkçılardansa konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın Minsk ateşkes anlaşmasını kasten ihlal ederek gerçek niyetini ortaya koyduğu savunuldu.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise çatışmayı başlatan tarafın Ukrayna olduğunu savundu. İlk saldırının pazartesi günü Ukrayna güçlerinden geldiğini söyleyen Peskov, Kiev yönetiminin Minsk Anlaşması’nı deldiğini öne sürdü. AB dış ilişkiler biriminden yapılan açıklamada ise “Son günlerde Avdiyivka çevresinde yaşanan yoğun çatışmalarda yasaklı silahların kullanıldığı ve bunun ateşkesin kasten ihlali anlamına geldiği” belirtildi.
Çatışmaların durdurulması çağrısı yapıldı. Ukrayna’da 2013 sonunda başlayan sokak eylemleri sonucunda Rus yanlısı hükümetin devrilmesinin ardından, Nisan 2014’te iç savaş başlamıştı. Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Moskova yanlısı halk cumhuriyetleri kurulmuş, ayrıca Rusya Kırım’ı ilhak etmişti. Ukrayna’daki çatışmalarda çok sayıda Rus gücü de savaşıyor. Kremlin yönetimi, bu unsurların ‘gönüllü’ olduğunu iddia ediyor.
Kaynak: Karar
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