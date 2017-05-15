Putin’den YPG Açıklaması: Silah Göndermiyoruz

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Kuşak ve Yol isimli forumun ardından yapılan basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Onlara (PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin askerî kolu YPG) silah göndermiyoruz. Onlar da buna özellikle gereksinim duymuyor. Zira silah temin edecek başka kaynakları var.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, Putin, “Kürt grupların” Suriye’nin önemli etkenlerinden olduğunu savunarak, “En azından çatışmaları önlemek için onlarla çalışma düzeyinde teması sürdürme hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Burada Ankara’nın endişelenmesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz.” ifadesini kullandı.