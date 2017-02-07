Putin'den Türk Akımı Projesi Anlaşmasına Onay

»Ana Sayfa»Ekonomi
07.02.2017 20:27
Putin'den Türk Akımı Projesi Anlaşmasına Onay
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmayı onayladı.

Rus devletinin resmi evrakının yayımlandığı internet portalındaki kararnameye göre Putin, Türk Akımı projesine ilişkin Türkiye ve Rusya arasında yapılan hükümetler arası anlaşmayı imzaladı. 

TBMM Genel Kurulunda geçen yıl 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma tarafından bu yıl 20 Ocak'ta, Federasyon Konseyi’nde ise 1 Şubat’ta kabul edilmişti. 

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl 10 Ekim'de imzalanmıştı. 

Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Beyaz Eşyada Yüzde 20’ye Kadar İndirim Bekleniyor04 Şubat 2017 Cumartesi 14:34
  • Dolar/TL Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü03 Şubat 2017 Cuma 20:01
  • Beyaz Eşyada ÖTV Sıfırlandı, Birçok Üründe KDV Oranı Düştü03 Şubat 2017 Cuma 15:47
  • AB Ülkeleri: Rusya’ya Yaptırımları Kaldıralım03 Şubat 2017 Cuma 15:33
  • Enflasyonda Yükseliş03 Şubat 2017 Cuma 10:46
  • Ocak Ayında İhracat Yüzde 15 Arttı01 Şubat 2017 Çarşamba 15:33
  • 2016’da TL ile Yapılan İhracat Yüzde 29 Oranında Arttı01 Şubat 2017 Çarşamba 11:33
  • 2017’nin Enflasyon Tahmini Ortalama Yüzde 831 Ocak 2017 Salı 15:41
  • Torun Bakan Büyükannelere Asgari Ücretin Yüzde 30'u31 Ocak 2017 Salı 13:06
  • Dış Ticaret Açığı 2016’da Geriledi31 Ocak 2017 Salı 12:21
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim