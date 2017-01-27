Putin ve Trump Yarın Telefonda Görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın, Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra ilk telefon görüşmesini yarın (cumartesi) yapacağı bildirildi.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın yarın telefonda görüşmesinin planlandığını söyledi.
AA’da yer alan habere göre, Peskov, daha önce ABD basınında çıkan Putin ve Trump’ın cumartesi günü telefonda görüşeceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine “Evet, bu bilgiyi onaylıyorum.” ifadesini kullandı.
Trump, seçim kampanyası döneminde Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda ılımlı mesajlar vermiş, Moskova ise Washington’dan adım atılması durumunda diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.
Etiketler: vladimir putin, rusya, donald trump, abd
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