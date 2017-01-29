Putin ve Trump Telefonla Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.

Kremlin Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk telefon görüşmelerinde, Moskova-Washington ilişkilerini “yapıcılık, eşitlik ve karşılıklı yarar” temeline dayanarak geliştirmek için iş birliğine istekli olduklarını dile getirdi.

AA’nın aktardığına göre, görüşmede, Orta Doğu ve Ukrayna’daki durum, İran’ın nükleer programı, Kore Yarımadası’ndaki gelişmeler başta olmak üzere küresel ve bölgesel gündem maddeleri detaylı bir şekilde değerlendirildi, tüm bu konularda ortaklık ilişkisi kurulması yönünde mutabık kalındı.

İki lider ayrıca, “IŞİD ve diğer uluslararası terör örgütleri ile mücadelede gerçek bir koordinasyon kurulması” konusunda ortak fikir beyan etti.

Açıklamada, Putin ile Trump’ın yüz yüze görüşmesinin zamanı ve yerinin belirlenmesi için ilgili birimlere talimat verileceği kaydedildi.

Trump-Merkel Görüşmesi

Trump, Almanya Başbakanı Merkel’le de telefonda görüştü.

Görüşmede iki liderin, “NATO ittifakının vazgeçilmez önemi konusunda mutabık oldukları” vurgusu yapıldı.

Ayrıca Trump’ın, temmuz ayında Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’ne katılım davetini kabul ettiği, buna mukabil Merkel’in de en kısa zamanda Washington’a bir ziyâret gerçekleştireceği bildirildi.

Trump-Abe Görüşmesi

Sabah saatlerinde de Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüşen Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin “sağlamlığını” bir kez daha teyit etti.