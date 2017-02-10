Putin: Trump ile Görüşmeye Hazırım
Sputnik’te yer alan habere göre, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile Moskova’da ortak basın toplantısı düzenleyen Putin, “Trump ile yapılacak görüşmenin yeri olarak Ljubljana’ya karşı değilim. Ljubljana harika bir yer. Ancak bu sâdece bize değil, birçok faktöre bağlı.” dedi.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile Ljubljana’da buluştuğunu da anımsatan Putin, “Eğer Trump ile böyle bir görüşme gerçekleşirse, Slovenya’ya bu görüşmeyi organize etmeye hazır olduğu için şimdiden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
“İlişkileri Yeniden Canlandırmamız Gerekiyor”
Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere de değinen Putin, Washington ile ilişkileri tüm alanlarda canlandırmaya hazır olduklarını kaydetti.
Putin, “Rusya-ABD ilişkileri özellikle son 5 yıl içinde geriye gitti. Elbette ilişkileri hem Rusya hem de ABD halkının çıkarına olacak şekilde yeniden canlandırmamız gerekiyor. Trump’ın bu konuya nasıl yaklaştığını duyduk ve bunu memnuniyetle karşıladık. İlişkilerin tüm alanlarda ve tam kapasiteyle yeniden canlanacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
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