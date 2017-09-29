Putin: Erdoğan'ın Girişimleri ve İradesiyle Önemli Bir Başarıya İmza Attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, görüşmede bölgesel ve ikili konuları samimi ve yapıcı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Suriye krizinin çözümü konusunda atılacak adımların koordinasyonunu değerlendirdiklerini kaydeden Putin, bir süre önce Astana'da yapılan toplantıda varılan mutabakatta, çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması şartlarının yerine getirilmesi için ortak çalışma yapılması konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme için teşekkür eden Putin, "Bugünkü toplantının çok verimli ve samimi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Putin, "Bu çatışmasızlık bölgesinin inisiyatifi mayıs ayında Sayın Erdoğan ile Soçi'de yaptığımız görüşmede ortaya çıkmıştır. Bu çatışmasızlık bölgelerinin yerine getirilmesi çalışmaları gerçekten zor oldu. Gerek Suriye ihtilafının tarafları için gerekse Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran bakımından zor oldu. Ancak bütün zorluklara rağmen önemli bir başarıya imza attık. Bu başarı özellikle dostum Sayın Erdoğan’ın girişimleri ve iradesi sayesinde mümkün oldu." dedi.

Suriye'deki savaşın sonlandırılması ve halkın evlerine dönebilmesi için koşulların ortaya çıktığına dikkati çeken Putin, "(Çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasıyla) Aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Cenevre'deki siyasi çözüm arayışı sürecine de önemli bir ivme kazandırılmıştır." diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referanduma ilişkin Putin, görüşmede bu konuyu da ele aldıklarını belirterek, ülkesinin ilkesel tutumunun Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce açıklandığını hatırlattı.

Putin, Suriye ve bölgedeki sorunların çözümü hakkında iki ülkenin dışişleri bakanlıkları, askeri yetkilileri ve istihbarat birimleri arasında çalışmaların etkinleştirilmesinde anlaştığını aktardı.

"Ticaret hacmi önemli artış kaydetti"

Görüşmede ikili ticari ilişkileri de ele aldıklarını söyleyen Putin, geçen yılki düşüşün ardından bu yıl içinde ticaret hacminin önemli artış kaydettiğini vurguladı.

Bu yıl Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 11 kat artarak 2,5 milyona ulaştığı bilgisini veren Putin, bu gelişmelerin Erdoğan ile Moskova'da mart ayında vardıkları mutabakatlar sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Vladimir Putin, şöyle devam etti:

"Özellikle enerji alanında Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı ve Akkuyu Nükleer Santrali projelerini değerlendirdik. Haziran ayında Sayın Erdoğan ile Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nın deniz kısmına start verdik. Bu proje ile ilgili bütün çalışmalar zamanında ve programa göre ilerlemektedir. Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini daha kısa süre içinde inşa edip devreye sokmak için çalışma yapıyoruz. Bu, Türk ortaklarımızla yapacağımız koordineli çalışmalarla mümkün kılınacaktır."

Ticari ve yatırım ilişkilerinin önündeki engellerin kaldırılması için çalışmaya devam edileceğine dikkati çeken Putin, ilgili bakanlıklar ve kurumlar arasındaki koordineli çalışmalar sayesinde özellikle tarım alanında neredeyse bütün kısıtlamaların kaldırıldığını kaydetti. Putin, "Bu senenin ilk yarısında Türkiye'den Rusya'ya tarım ihracatı yüzde 58,7 artmıştır." ifadesini kullandı.

AA