Puigdemont: Kral Milyonlarca Katalanı Görmezden Geliyor

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Kralı 6. Felipe’yi, Katalonya’da düzenlenen bağımsızlık referandumu ile ilgili yaptığı açıklamadan dolayı eleştirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, televizyondan yaptığı açıklamada, “Bu dönem arabuluculuk dönemi.” diyen Puigdemont, Kral’ın İspanya hükümetinin ona verdiği arabuluculuk rolünü reddettiğini, hükümetle aynı pozisyonu aldığını söyledi.

Puigdemont, Kral’ı, “kasıltı olarak milyonlarca Katalanı görmezden gelmekle” suçladı.

İspanya Hükümeti: Katalan Liderin Şantajlarını Kabul Etmeyeceğiz

Puigdemont’un açıklaması “İspanya’nın birliğinin sembolü” olarak görülen Kral’a kamuoyu önünde yöneltilen ender eleştirilerden biri.

İspanya hükümeti ise açıklamaya yanıt olarak, “Katalan liderin şantajlarını kabul etmeyeceklerini” söyledi.

Puigdemont: Önümüzdeki Günlerde Bağımsızlık İlan Edilecek

Kral 6. Felipe, salı akşamı canlı yayında yaptığı açıklamada, pazar günkü referandumun “yasa dışı olduğunu” ve “demokratik olmadığını” söylemişti.

Puigdemont ise Katalonya’nın “bu hafta sonunda ya da gelecek haftanın başında” bağımsızlık ilan edeceğini söylemişti.

Katalan hükümeti pazartesi günü Parlamento’nun olağanüstü toplanacağını ve referandum sonucunun görüşüleceğini açıkladı.

Referanduma Katılım Oranı Yüzde 42’ydi

Katalonyalı yetkililer, pazar günü 2,2 milyon kişinin oy kullandığını ve referanduma katılanların yaklaşık yüzde 90’ının da bağımsızlığı desteklediğini belirtiyor.

Referanduma katılım yüzde 42 oranında gerçekleşmişti ancak resmî sonuçlar henüz açıklanmadı.

Polis Müdahale Etti: 900 Yaralı

İspanya hükümetinin Katalonya’daki referandumu “yasa dışı” ilan etmesinin ardından polis, referandumu engellemeye çalışırken 900 kişi yaralanmıştı.

Bazı polis memurları plastik mermi kullanmış, oy merkezlerine girerek kadınları saçlarından sürüklemişti.

Çıkan olaylarda 33 polis memuru da yaralanmıştı.

Salı günü yüz binlerce Katalan polis müdahalesini protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.