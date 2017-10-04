Puigdemont: “Katalonya Bağımsızlığa Hazır”

Puigdemont İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada bölgesel hükümetin, referandum sonuçlarına dair resmi rakamlar açıklanır açıklanmaz harekete geçeceğini söyledi.

Puigdemont, Madrid’in müdahale ederek bölge hükümetinin kontrolünü ele geçirmesi halinde ne yapacağı sorulduğunda ise “Bu her şeyi değiştiren bir hata olur” ifadelerini kullandı.

İspanya Kralı Katalan hükümetini eleştirdi

Son olarak Katalonya’da işçi grevleri ve protesto gösterileri nedeniyle trafik ve çalışma hayatı durma noktasına geldi. Referanduma bağlı şiddet olaylarının yaşanmaya başlamasından bu yana sessizliğini koruyan İspanya Kralı ise dün bir açıklama yaptı. İspanya Kralı, bölge hükümetinin davranışının Katalonya’nın ve tüm

İspanya’nın istikrarını tehlikeye soktuğunu söyleyerek, Katalon yetkilileri “sorumsuz” davranmakla eleştirdi.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya polis güçlerinden iki yetkili hakkında Eylül ayında meydana gelen şiddet olaylarında halkı tahrik ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Katalonya polis güçleri, bölge hükümet ofislerine baskın düzenlediğinde yaşanan ayaklanmayı kontrol etmemekle suçlanıyor.

Bağımsızlık yanlısı sivil grupların liderlerinden ikisi de benzer ithamlar nedeniyle soruşturuluyor.

Kaynak: Voanews