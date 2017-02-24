Promosyonda Şartlar Kalktı

»Ana Sayfa»Ekonomi
24.02.2017 14:36
Promosyonda Şartlar Kalktı
Emeklilerin bankalardan promosyon alması için getirilen kredi kartı alma veya fatura için otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlar kalktı.

Haberi duyuran Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, aynı bankada 3 yıl kalma dışında başka bir şart olmayacağını söyledi.

İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, “Bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrağı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler" diye konuştu. 

Bankalar emeklilere promosyon için bazı şartlar öne sürüyordu. Bunlar arasında bankadan kredi kartı alma, kredili mevduat hesabı açma veya faturalar için otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlar bulunuyordu. 

DHA’nın aktardığına göre Bakan Müezzinoğlu, "Bugün biz gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Emeklilerimizden promosyonla ilgili 'Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum' protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler, dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra. Dolayısıyla bürokrasi yok" ifadelerini kullandı. 

 

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