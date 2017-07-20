Prof. Dr. Yekta Saraç YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ve Başkanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve (c) fıkrası uyarınca, Prof. Dr. Saraç'ı yeniden seçtiği bildirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretim alanında başlattığımız ve sürdürdüğümüz faaliyetler ve yenilikçi girişimler üzerinde daha yoğun ve daha hızlı çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği'ne ve Başkanlığı'na yeniden seçilmesi dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenine mazhar olup YÖK Başkanı olarak atanmanın ve bu güvenin bugün itibarıyla yenilenmesinin kendisi için gurur vesilesi olduğunu belirten Saraç, açıklamasında, "Yükseköğretim alanında başlattığımız ve sürdürdüğümüz faaliyetler ve yenilikçi girişimler üzerinde daha yoğun ve daha hızlı çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin uluslararası bilim dünyasında hak ettiği ve layık olduğu seviyeye ulaşmasına katkı sağlamak temel hedefimizdir." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine gösterdiği güven dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.