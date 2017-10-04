Porto Riko’daki Kasırga: Ölenlerin Sayısı 34’e Yükseldi

Maria kasırgasında büyük zarar gören Porto Riko’da Vali Ricardo Rossello, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yaptığı kısa ziyaretten sonra düzenlediği basın toplantısında, daha önce 16 olarak açıklanan ölü sayısının 34 olarak güncellendiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Rossello, saatteki hızı 250 kilometreyi bulan rüzgârlarıyla 20 Eylül’de bölgeyi vuran kasırganın Porto Riko’da 90 milyar dolar zarara yol açtığını kaydetti.

Vali Rossello, elektrik şebekelerinin yüzde 95’ine hâlâ enerji verilemeyen ülkede, bu ayın sonunda elektriğe erişim oranının yüzde 25’i bulmasını umduklarını ifade etti.

Trump, bölgeye dün gerçekleştirdiği ziyarette, 2005’te New Orleans’ı vuran Katrina kasırgasında bin 833 kişinin öldüğünü hatırlatarak, Porto Riko’daki belediyeleri aldıkları önlemler için tebrik etmişti.