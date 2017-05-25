Polonya ile AB Arasında Sığınmacı Gerginliği

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacı politikalarına karşı olduğunu yineledi.

Başbakan Szydlo, parlamentoda Savunma Bakanı Antoni Macierewicz hakkında muhalefetin sunduğu güvenoyu oylaması öncesi konuşma yaptı.

Savunma Bakanı Macierewicz'i öven Szydlo, bakanın “terör” dahil tüm tehditlere karşı koyabilen bir ordu istediğini aktardı.

Güvenlik gerekçesiyle, hükümet olarak AB'nin Polonya için belirlediği sığınmacı kotasını reddettiklerinin altını çizen Szydlo, "Polonya, Brüksel elitlerini çılgınlığına kapılmayacak." diye konuştu.

Szydlo, Manchester'da aralarında Polonyalı bir çiftin de öldüğü saldırı hakkında da "Nereye gidiyorsun Avrupa? Doğrul ve uyuşukluktan kurtul, yoksa her gün çocuklarına ağlamaya devam edeceksin." yorumunu yaptı.