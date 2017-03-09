Polonya: AB Artık Almanya’nın Diktasında
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ülkesi Polonya'nın itirazına rağmen ikinci dönem için tekrar seçildi.
AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, iki günlük zirve için Brüksel'de toplandı. Liderler, zirvenin başında AB Konseyi Başkanlığı seçimini gerçekleştirdi. Görev süresi 31 Mayıs'ta dolacak olan mevcut başkan Tusk, ülkesi Polonya'nın itirazına rağmen 1'e karşı 27 oyla yeniden seçildi.
2,5 yıl daha aynı görevi sürdürecek olan Tusk, yeniden seçilmesine ilişkin açıklamasında, AB liderlerine gösterdikleri güven için teşekkür etti. "AB için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi. ,
Seçimin ardından Polonya’nın sağcı wPolityce.pl internet sitesine konuşan Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, “Artık birliğin Berlin’in diktasında olduğunu biliyoruz. Bu çok tehlikeli bir birlik anlamına geliyor. Çok zehirli, pek çok ülkeye zarar verebilir” dedi.
Sadece kendi ülkesi itiraz etti
Daha önceki AB Konseyi Başkanlığı seçimlerinde, oy birliğiyle karar verilmesi yönünde görüş birliği vardı.
Seçim öncesi konuşan Polonya Başbakanı Beata Szydlo, onayları olmadan bir Polonyalının AB Konseyi Başkanı seçilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Tüm fikirlere saygı gösterilmeli. Polonya'nın görüşlerine karşı gelenler Avrupa'yı bölüyor. AB'nin temeli olan prensipleri savunacağız. Bizim mutabakatımız olmadan olmaz" demişti.
Ancak, başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB ülkeleri Tusk'a arka çıkarak, Polonya'nın tek başına bir kararı bloke edemeyeceğini belirtmişti.
Ülkenin iç işlerine karışmakla suçlanıyor
Tusk, AB Konseyi Başkanlığı öncesi merkez sağ partisi Vatandaşlar Platformu (PO) üyesi olarak, 2007-2014 yıllarında Polonya Başbakanı olarak görev yapmıştı. 25 Ekim 2015'te yapılan seçimlerde, iktidara gelen muhafazakâr Adalet ve Hukuk Partisi (PiS), "ülkenin iç işlerine karışmakla" suçladıkları Tusk'a tavır almıştı.
AB Konseyi Başkanı’nın görevleri
AB Konseyi Başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık etmek, toplantılarda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dış temsilini yapmak yer alıyor.
AA
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