Polonya, 10 Suriyeli Öksüzü Ülkeye Almayı Reddetti!

Polonya yönetimi, bir belediye başkanının ülkeye 10 Suriyeli öksüzün alınmasına yönelik talebini “terör tehdidi” gerekçesiyle reddetti.

Polonya’da faaliyet gösteren “Tok FM” isimli radyo, Polonya yönetiminin ülkeye 10 Suriyeli öksüzün (hem annesini hem de babasını yitiren) alınmasını reddettiğini duyurdu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Suriye’nin Halep kentinden olan çocukların ülkeye alınmasını isteyen Sopot kentinin belediye başkanı Jacek Karnowski ile röportaj yapan radyoda İçişleri Bakanlığı’nın reddin gerekçesini açıkladığı mektubu okundu.

Bakanlık, “öksüz çocukların ükeye getirilmesinin lojistik açıdan zor olması”, “öksüz çocukların kimliklerinin tam olarak belirlenmemesi” ve “ülkedeki terör tehdidi” nedeniyle talebi reddettiğini belirtti.

Nüfusunun çoğunluğu Katolik olan Polonya’daki yönetim, müslüman göçmenlerin ülkeye alınmasına karşı olmasıyla biliniyor.