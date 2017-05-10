“PKK’ya Yardım Girişimleri Kabul Edilemez”

Başbakan Binali Yıldırım, “Somali” konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı’ndan basın toplantısı düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, Yıldırım, ABD’nin PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye silah yardımı kararı alması ile ilgili olarak, “PKK’ya doğrudan ve dolaylı yardım anlamına gelecek girişimleri bizim kabul etmemiz söz konusu değildir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye, NATO’da önemli iki ortaktır. Dolayısıyla stratejik düzeydeki ilişkilerimiz ile terör örgütü arasında Amerika’nın bir tercih yapma cihetine gitmesini düşünmüyoruz.” dedi.

“Türkiye’nin Bu Konudaki Durumu Çok Net”

Türkiye’nin bu konudaki durumunun çok net olduğunu belirten Yıldırım, “Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Nedir? Türkiye bölgede PKK’nın bir başka terör örgütü DEAŞ’a (IŞİD) karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Bir terör örgütü kullanarak başka terör örgütü yok edilemez. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu Amerika çok iyi şekilde bilmektedir.” şeklinde konuştu.

Yıldırım, “Türkiye’nin PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetinin en üst düzeyde dikkate alınması için hâlâ Amerikan yönetiminin elinde imkânlar olduğunu düşünüyoruz. Eğer aksi bir karar alırsa, bunun doğuracağı sonuçlar sadece Türkiye’yi bağlamaz, aynı zamanda Amerika için de olumsuz bir netice ortaya koyacaktır.” ifadelerini kullandı.