PKK/PYD'ye Yakışan Açıklama: Esed’e Karşı Değiliz!

»Ana Sayfa»Suriye
05.03.2017 00:59
PKK/PYD'ye Yakışan Açıklama: Esed’e Karşı Değiliz!
PYD'nin Moskova temsilcisi, Esed rejimine karşı olmadıklarını ve Esed'i devirmeye çalışmadıklarını söyledi.

Daha önce, Türkiye'nin operasyon düzenlemesi muhtemel olan bölgelere ABD Bayrağı ve Rus Bayrağı çeken PYD/PKK, bu kez, Suriyeli Kürtlere yaptığı zulüm ve işkencelerle bilinen Esed'e sığındı.

PYD'nin Moskova temsilcisi Abdusselam Muhammed Ali, Esed rejimine karşı olmadıklarını ve Beşar Esed'i devirmeye çalışmadıklarını söyledi.

Rus medyasına konuşan Ali, Şam ile anlaşma yolunu seçtiklerini kaydederek, "PYD ile Esed yanlısı güçler arasındaki bir ittifak uygulanabilir" dedi.

Rusya, geçtiğimiz günlerde PYD'nin Münbiç'te kontrolü Esed'e teslim ettiğini açıklamıştı. Bu gelişme, Türkiye'nin Münbiç'e düzenleyeceği operasyonu engellemek amacını taşıyor şeklinde değerlendirilmişti.

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