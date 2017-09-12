PKK/PYD’ye Katılan İngiltereli Gözaltına Alındı

İngiltere polisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Aiden Aslin’in “terörle mücadele” yasası çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Aslin’in uzman polisler tarafından sorgulanacağı kaydedildi.

Aslin’in, dün yerel saatle 02.00’de Manchester Havalimanı’nda, Yunanistan üzerinden gelerek İngiltere’ye giriş yaparken gözaltına alındığı öğrenildi.

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye 2015’te katıldığı belirtilen Aslin, 3 Şubat 2016’da döndüğü İngiltere’de “terörle mücadele” yasası kapsamında tutuklanmıştı.

Bir süre denetimli serbestlikten yararlanan Aslin hakkındaki dava geçen ekim ayında düşmüştü.

Aslin’in geçen ocak ayında yeniden Suriye’ye gittiği ve örgütün saflarına katıldığı belirtiliyor.

Aiden Aslin, Londra merkezli düşünce kuruluşu Henry Jackson Society’nin geçen ay yayımladığı “Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye’de PKK” başlıklı raporda profiline yer verilen 60 yabancı arasında bulunuyordu.

Raporda, İngiltere makamlarına, PKK/PYD’ye katılan İngiltere vatandaşlarının kendi ülkeleri için de “terör tehdidi” teşkil ettiği uyarısı yapılmış ve buna yönelik önlemler alma çağrısında bulunulmuştu.

PKK, 2001’den beri İngiltere’de “terör örgütleri” listesinde yer alıyor.