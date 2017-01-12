PKK/PYD'nin Suriye'deki Paravanı: SDG

ABD ordusunun aklamaya çalıştığı SDG, PKK'nın Suriye'deki militan ve yönetici tabanına dayanıyor.

ABD'nin Suriye'de güçlendirdiği "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) adlı yapı, PKK'nın militan ve yöneticileri üzerine kurulu. SDG'deki Arap savaşçı varlığı sembolik düzeyde.

PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te, SDG adı altında bir araya getirdi.

Yine ABD'nin yönlendirmesiyle kurulan Suriye Arap Koalisyonu'nu oluşturan Ceyşul Suvvar, Burkan el-Fırat, El-Sanadid, El Cezire Tugayları ve Süryani Askeri Konseyi de SDG çatısı altına girdi. Toplam sayıları birkaç yüz kişiden ibaret olan grupların katılımı dikkatleri dahi çekmedi.

Kuruluşundan itibaren SDG mensuplarının ezici çoğunluğu PYD/PKK'lı militanlardan meydana geldi. Yeni bir yapı olduğu iddia edilen oluşumun yönetimine de PYD/PKK hakim oldu.

ABD, SDG'nin kurulmasından itibaren PYD/PKK'ya yardımlarını hızla artırdı.

Amerika yönetimi, askeri yardımlarını PYD/PKK'ya değil SDG'ye yaptıklarını öne sürerek, Türkiye'nin tepkilerini önlemeye çalıştı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca hakimiyet kuşağı oluşturmak isteyen örgüt, ABD’nin kesintisiz ve yoğun hava desteğiyle Fırat’ın batısına yöneldi.

Örgüt, 27 Aralık 2015'ten itibaren Fırat Nehri’nin batısına DEAŞ kontrolündeki bölgeye geçmeye başladı.

Zamanla SDG'ye, Devrim Ordusu, İdlib Şehitleri Tugayı, Ayn Calur Tugayı, 99. Piyade Tümeni, Hamza Tugayı, Kaka’a Tugayı, 455. Özel Kuvvetler Tugayı, Selçuklu Tugayı, 102. Alay, Ahrar Şimal, Halep kırsalı Aşiretleri, Kürt cephesi, Şeyh Maksud Savunma Birlikleri, Şeyh Maksud Kadın Savunma Birlikleri adlı grupların katıldığı duyuruldu.

Ancak tüm bunlar, toplamları dahi birkaç bini aşmadığı için, sahada kayda değer etkisi olmayan gruplar olarak biliniyor.

SDG'nin yönetimi PKK'da

SDG'deki birçok Arap yönetici, SDG'nin karar alma mekanizmasında yer bulamadıkları için örgütten ayrıldı.

Eski üst düzey yöneticilerden Abdülkerim Ubeyd, 26 Eylül 2016'da AA'ya, PYD/PKK'nın SDG'yi kılıf olarak kullandığını şöyle anlatmıştı:

"PKK, SDG üzerinde hakim durumda. Kararları örgüt alıyor. SDG içindeki grupların çoğu sadece görüntüde var. PKK, hem SDG hem de PYD'ye hakim. SDG, PKK'nın ayrılıkçı hedeflerini gizlemek ve işgal ettiği topraklarda meşruiyet kazanmak için kullandığı bir kılıftan ibaret...Ülkenin kuzeyinde kantonlar kurup önce 'Suriye Kürdistanı' inşa etmeyi, ülkedeki durumun istikrar kazanmasından sonra da Türkiye'ye yönelerek 'Büyük Kürdistan' projesini hayata geçirmek istediklerini açıkça söylediler."

Diğer taraftan, PYD/PPK, Münbiç ve Kobani (Ayn el-Arab) gibi bölgelerde kendi mührünü bastığı kimlikler dağıtıyor. Mühürlerde, "Özerk Demokratik İdare", "Suriye Münbiç ve Kırsalı İdari Meclisi", "Rojava Asayiş Güçleri Münbiç Asayişi" ve "Kobani Kantonu" ifadeleri yer alıyor.

Türkiye, "SDG" planını kabul etmiyor

Örgüt, "SDG" adı altında halihazırda Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca Haseke, Kobani ve Fırat Nehri'nin batısındaki Afrin ilçelerine hakim.

Örgüt, Münbiç'e komşu Bab'ı da alarak, Fırat Nehri'nin doğusu ve batısında ele geçirdiği bölgeleri birleştirmeyi hedefliyor.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı örgütün Bab'a ulaşmasına engel teşkil ediyor.

Türkiye, sınırı boyunca uzanacak bir "terör koridoru"na izin vermeyeceğini vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Suriye'de El Bab operasyonunu inşallah kısa sürede bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidildi. İnşallah bu çok yakın bir zamanda hallolacak. Ardından Münbiç başta olmak üzere, terör örgütlerinin yuvalandığı diğer bölgeleri de temizlemekte kararlıyız" demişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise dün "SDG" adıyla yapılan "PKK ile ilişkimiz yok" açıklamasını Twitter hesabından paylaşarak, örgüte destek vermişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi, buna kimsenin inanacağını düşünüyor musunuz? ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli" ifadelerine yer vermişti.

AA