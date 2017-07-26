PKK/PYD’li Cinsel Sapıklar Askeri Birlik Kurdu

ABD, Rusya, İran veya Esed bayrağı altında emperyalizmin kullanışlı teşaronu olarak savaşma görevini yerine getiren PKK/PYD eksik olan yönünü de tamamlayıp sadece cinsel sapkınlardan oluşan bir askeri birlik kurdu. Kendilerine “Quees Insurrection and Liberation Army” (Eşcinsel Diriliş ve Kurtuluş Ordusu- TQILA) olarak diyen bu birlik Rakka’da ABD saflarında gökkuşağı bayrağının yanında Uluslararası Devrimci Halk Gerilla Güçleri’nin (IRPGF) de bayrağını dalgalandıracaklarını açıkladı.

Kuruluş duyurusunda, “Kürtlerin yaratmayı umduğu bir Rojava devrimi var. Ortadoğu’da bu bütün halkları kapsar, teokrasi ve otokrasiye karşıdır. Kürtlerin modeli bölgeye demokrasi getirecek” denildi.