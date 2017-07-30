PKK/PYD’den Plaket Alan ABD'li Teröristten El Kaide Suçlaması

ABD’nin Suriye ve Irak’ta PKK/PYD ile ilişkilerini belirleyen Trump’un özel temsilcisi Brett McGurk İdlib’e saldırının alt yapısını oluşturmaya başladı. PKK ile ilişkilerini ortaklık düzeyinde sürdüren ve Türkiye’nin hiçbir isteğini kabul etmeyen ABD, İdlib’te Esed rejimine karşı mücadele veren direnişçileri terörize gruplar olarak gösterip ve bunların hamisi olarak ta Türkiye gösterdi.

Karar gazetesinde yer alan habere göre; YPG ile ilişkileri nedeniyle Ankara’nın ‘istenmeyen adam’ olarak kabul ettiği ve örgüt mensuplarından plaket almasıyla kamuoyunda tepki çeken ABD Başkanı Trump’ın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye’yi hedef aldı. McGurk, Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesindeki El Kaide yapılanmasının yarattığı tehdide dair Türkiye’yi suçlayan ifadeler kullandı.

Ortadoğu Enstitüsü’nün düzenlediği ‘Trump Yönetimi’nin Terörle Mücadele Politikasının Değerlendirmesi’ başlıklı panelin konuğu olan McGurk, İdlib’in 11 Eylül saldırılarından bu yana El Kaide’nin en büyük barınma alanı haline geldiğini söyledi. Bunun bir süredir devam eden ciddi bir sorun olduğunu kaydeden McGurk “Buradaki El Kaide varlığına çok odaklanmış durumdayız, İdlib’e giden El Kaide liderleri çoğu zaman oradan çıkamıyor. Ama şu soruyu sormamız gerekiyor? El Kaide lideri Ayman el Zevahiri’nin yardımcısı İdlib’e niçin ve nasıl gidebiliyor? Bu neden oluyor? Oraya nasıl ulaşabiliyorlar? Paraşütçü askerler değiller” dedi. İsim vermeden Türkiye’yi kast eden McGurk “Bazı ortaklarımızın on binlerce silah gönderme ve yabancı savaşçılar bu bölgeye girerken yüzlerini başka tarafa çevirme yaklaşımı en iyi yaklaşım olmayabilir ve El Kaide bundan çok yararlandı. Şu anda orası Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı. Dolayısıyla bu konuyu elbette Türklerle çok yakından görüşeceğiz. Bazı IŞİD bölgelerinde sınırı nasıl kapattıysak ve kimsenin geçmemesini sağladıysak, bunu İdlib’de de yapmayı düşünebiliriz. Çünkü bu IŞİD’den farklı bir sorun ama büyük bir sorun ve terörle mücadele hedefinde çok odaklanmamız gereken bir mesele” ifadelerini kullandı.

McGurk’e panelin ardından bir gazeteci, Türkiye’ye imalı eleştiri algısı uyandıran sözlerle “İdlib’deki El Kaide varlığından Türkiye’yi mi suçluyorsunuz?” sorusunu yöneltti. McGurk “Bu Türkiye için, Amerika için, hepimiz için bir sorun. Bu sorunla mücadelede Türkiye’yle birlikte çok yakın çalışmalıyız” cevabını verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen 18 Mayıs’ta McGurk’ün PKK-PYD’ye açıkca destek verdiği için “Bu kişinin değişmesinde fayda var” demişti. Çavuşoğlu’nun açıklamasından bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yazılı bir açıklama yaparak “McGurk, hem Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un, hem de Beyaz Saray’ın tam desteğine sahip” ifadelerini kullanmıştı. Donald Trump, Barack Obama’nın da IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi olan McGurk’la yola devam etme kararı almıştı.