PKK/PYD’den Mare’deki Sivillere Roketli Saldırı!

Direnişçiler tarafından kontrol edilen Mare ilçesindeki hastanenin doktorlarından Tarık Neccar, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye bağlı güçlerin, Halep’in kuzeyinde yer alan Mare’yi roketlerle hedef aldığını duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, Neccar, “Saldırıda yaralanan 2 çocuk ve 3 kadın, hastanemize getirildi.” dedi.

PKK/PYD, işgal ettiği topraklardan direnişçilerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçelerine sık sık havan topu ve Grad füzeleriyle saldırıyor.