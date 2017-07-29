PKK/PYD'den Mare İlçesine Saldırı

Mare'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Ala Nime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''PYD'nin Mare ilçesine tanksavarla düzenlediği saldırıda 1 çocuk, 1 kadın ile 3 erkek yaralandı.'' dedi.

Nime, PKK/PYD örgütünün tanksavarlarla gerçekleştirdiği saldırıda, bazı yerleşim yerlerinde ise maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Bu arada, Mare'deki şehir hastanesi doktorlarından Ahmed Hafız da ''PYD'nin saldırıları sonucunda hastanemize 5 yaralı getirildi.'' diye konuştu.

PKK/PYD'nin hafta içinde Azez'in Kel Cibrin köyüne düzenlediği saldırıda da 15 kişi yaralanmıştı.

PKK/PYD, işgal ettiği Halep'in Tel Rıfat ilçesinden sık sık muhaliflerin kontrolündeki Mare ile Azez'e saldırı düzenliyor.

AA