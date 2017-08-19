PKK/PYD’den Bab’a Füzeli Saldırı!

AA’nın Bab’daki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, Halep’in kuzeydoğusundaki Bab ilçesinin batısında bulunan Şeale köyüne “Grad” füzeleriyle saldırdı.

Saldırıda yaralanan 8 sivil, Bab’daki hastanelere sevk edildi. Saldırı nedeniyle maddî hasar oluştu.

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, işgal ettiği topraklardan direnişçilerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçelerine sık sık havan topu ve “Grad” füzeleriyle saldırıyor.

“Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu, 23 Şubat’ta Bab’ı IŞİD’in elinden aldığını duyurmuştu.