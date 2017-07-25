PKK/PYD'den Azez'e Havan Topu Saldırısı

Direnişçilerin kontrolündeki Azez'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Yetkilisi Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PYD bölgelerinden atılan havan topları Azez'in güneyindeki Kel Cibrin köyünde yerleşim yerine düştü. PYD'nin havan topu saldırısında, İnsani Yardım Vakfının (İHH) Sivil Savunma Müdürü ile 15 sivil yaralandı." dedi.

Yaralıların Azez'deki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydeden Ceber, durumu ağır olan bir kişinin ise Türkiye'ye sevk edildiğini söyledi.

PKK/PYD Afrin ile işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi ve çevresine sık sık havan toplarıyla saldırıyor.