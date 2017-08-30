PKK/PYD’den Azez’deki Sivillere Roketli Saldırı!

Direnişçiler tarafından kontrol edilen Azez’deki sivil savunma (Beyaz Baretliler) sorumlusu Hasan İbrahim, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye bağlı güçlerin, Halep’in kuzeyinde yer alan Azez’deki yerleşim yerlerini çok namlulu roketlerle hedef aldığını duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

İbrahim, “Saldırıda yaralanan 6 sivil bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı.” dedi.

PKK/PYD, işgal ettiği topraklardan direnişçilerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçelerine sık sık havan topu ve Grad füzeleriyle saldırıyor.