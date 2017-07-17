PKK/PYD ve ÖSO Arasında Çatışma!

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Halep’in Tel Rıfat ile Azez ilçeleri arasındaki Ayn Dakna köyünün çevresinde, öğle saatlerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD arasında çatışma çıktı.

Örgüt, Azez ilçesine bağlı Kel Cibrin köyüne havan toplarıyla saldırdı. Havan toplarının düştüğü köyde maddi hasar meydana geldi.

İki taraftan da kayıpların olduğu çatışmalarda yaralanan direnişçilerden bazıları Türkiye’deki hastanelere kaldırıldı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, dün PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin Azez’e düzenlediği saldırıda 1’i çocuk 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 4 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.

Ayn Dakna köyü, Şubat 2016’dan bu yana PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin işgalinde bulunuyor.