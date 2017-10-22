PKK/PYD Suriye’nin En Büyük Petrol Sahasını Ele Geçirdi!

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin 9 Eylül’de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor operasyonu kapsamında kentin kuzey kırsalında ilerleyişi devam ediyor.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suriye’nin Irak sınırına hâkim Deyrizor’un doğu kırsalında bulunan ve ülkenin en zengin petrol yatağı olarak bilinen el-Ömer petrol sahası PKK/PYD’nin kontrolüne geçti.

Öte yandan, PKK/PYD’nin, IŞİD’in Rakka kent merkezinden tamamen çekilmesinin ardından bazı örgüt üyelerini Deyrizor’a takviye amaçlı gönderdiği öğrenildi.

PKK/PYD, 23 Eylül’de de Deyrizor’un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Konoko’yu, ardından da bu ayın başlarında Cafra petrol sahasını ele geçirmişti.

AA’nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor.

Deyrizor’u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusunda ülkenin en büyük petrol sahaları bulunuyor.

IŞİD son 3 yıldır, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.