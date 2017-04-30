PKK/PYD Suriye’de Sivil Kadına Saldırdı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan bilgilendirmede, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin Suriye’de masum sivillere yönelik eylemlerinin devam ettiği vurgulandı.

AA’da yer alan habere göre, örgütün 28 Nisan 2017’de, Suriye’nin kuzeyinde bulunan Dadat köyünde yaşayan Fatma Haşheş’e evinin önününde ateş açarak başından yaraladığı ifade edilen bilgilendirmede, saldırı sonucu ağır yaralanan kadının Türkiye’ye getirilerek, hastanede tedavisine başlandığı belirtildi.

Bilgilendirmede, Cerablus bölgesinde 25 Ocak 2017’de de benzer bir olayın yaşandığı, Şiyuk köyündeki evlerine gitmek isteyen yedi Suriyeli Arap’ın, PKK/PYD’li militanların saldırısında hayatını kaybettiği anımsatıldı.

PYD’nin Münbiç bölgesindeki köylerde demografik yapıyı değiştirmek üzere bu tür eylemler yaptığı, kendisine müzahir olmayan halkı öldürmeye varan eylemlerle korkutarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığına da işaret edildi.