PKK/PYD Suriye Kürdistanı’nda Newroz’u Yasakladı

»Ana Sayfa»Suriye
19.03.2017 00:39
PKK/PYD Suriye Kürdistanı’nda Newroz’u Yasakladı
PKK/PYD, Suriye Kürdistanı’nın tüm kentlerinde Newroz kutlamalarını yasakladı.

PKK/PYD'ye bağlı Rojava Asayişi milisleri tarafından yapılan açıklamada, “Güvenlik ve toplumu korumak amacıyla Newroz akşamı yapılacak eğlenceler ve ateş yakılması yasaklanmıştır” denildi.

Rojava’da 19 – 23 tarihleri arasında da motosikletlerin gidiş gelişinin de yasaklandığı belirtildi.

Rojava’daki siyasi partilerin kutlamalarına ilişkin herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Açıklamada ayrıca, “Kürtler” kelimesi kullanılmadan, Suriye ve Rojava halkının Newrozu’nun kutlanması da dikkat çekti. (Rudaw)

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