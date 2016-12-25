“PKK/PYD Suriye Halkına İhanet Etti”

Halep’te altı ayı aşkın bir süredir kuşatma altında kalan ve 22 Aralık’ta direniş bölgesine geçen Kürt kardeşler PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin Suriye halkına ihanet edip işgalcilerle işbirliği yaptığını söylüyor.

Halepli Kürtlerden 4 kardeş, 5 yıldır direniş saflarında zalimlere karşı savaşıyor. Son dönemlerde ağırlıklı olarak PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye karşı Şeyh Maksut’ta mücadele verdiklerini belirten Bagaziler, “PYD Kürtleri böldü. Bazı akrabalarımız karşı mevzilerde bize karşı silah kaldırdı. PYD bizi akrabalarımızla karşı karşıya getirdi. PYD, Suriye halkına ihanet etti ve işgalcilerle işbirliği yaptı. Bizim safımız ise müslümanların ve barışı, birliği, kardeşliği savunanların safı oldu. Biz İslâm’ı, hakkı ve kardeşliği, birliği savunanların yanında saf tuttuk.” diyor.

“Biz Acı ve Zulümle İdare Edilen Bir Topluluktuk”

Savaş öncesi Şeyh Maksut’a yakın bir noktada ikamet ettiklerini söyleyen kardeşlerden Faruk Bagazi (37), “Biz acı ve zulümle idare edilen bir topluluktuk. Savaş başladı ve ırk farkı gözetmeden topyekûn sokağa indik, Esed bitmek üzere iken bazı odakları satın alma yoluna gitti. PYD işte bu satın alınan yapıların ilki oldu ve zalimle işbirliği yaptılar.” dedi.

Kardeşleri Şadi, Mahir ve Beşşar adına konuşan Faruk, şunları söyledi:

“Bizi içeriden ve dışarıdan kuşatan birçok güç devrimi bitirmek istedi. İran, Rusya, Hizbullah, PYD hepsi de Esed’e destek verdi. PYD, ABD ile de ortaklığa girerek halkımıza ihanet etti.”

“Birlik İçin İslâm Esastır”

Halep’in kaybedilmesinde IŞİD ve PKK/PYD’yi en büyük sebepler arasında sayan Faruk, şunları dile getirdi:

“PYD, halkımızı sözde Kürdistan yalanı ile aldatıyor. İslâm’a düşman ve tüm işgal güçleriyle işbirliği yapan bir örgüt. Suriye Kürtlerinin kaderi diğer halklardan farklı değil. Biz ancak birlikte durabilirsek kazanırız ve bu birliktelikte İslâm esastır. 5 yıldır Esed ve işbirlikçilerine karşı savaşıyoruz. Muhasara sonrası Halep’ten çıkmayı başardık. Birkaç gün içinde Suriye’nin kuzeyine geçeceğiz. IŞİD mutlaka bitecek ve bizim esas savaşımız PYD ile olacak. Halep büyük bir kayıptı. Bu kaybın en büyük sebepleri arasında IŞİD ve PYD var. Ancak savaş bitmedi ve biz Halep’ten vazgeçmedik.”

Kaynak: Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak