PKK/PYD Sözcüsü Silo Örgütten Ayrıldı

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, SDG'nin (PKK/PYD) sözcülerinden Silo, dün akşam saatlerinde örgütten ayrıldı.

Silo'nun PKK/PYD’den neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.

Bu arada, YPG'nin eski sözcülerinden Redur Halil'in de SDG'nin dış ilişkiler sorumlusu olarak "atandığı" öğrenildi.

Sözde atama, PKK/PYD'nin SDG ile doğrudan ilişkisini bir kez daha ortaya koydu.