PKK/PYD Sözcüsü Silo Örgütten Ayrıldı
Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/PYD'nin sözcülerinden Talal Silo örgütten ayrıldı.
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AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, SDG'nin (PKK/PYD) sözcülerinden Silo, dün akşam saatlerinde örgütten ayrıldı.
Silo'nun PKK/PYD’den neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.
Bu arada, YPG'nin eski sözcülerinden Redur Halil'in de SDG'nin dış ilişkiler sorumlusu olarak "atandığı" öğrenildi.
Sözde atama, PKK/PYD'nin SDG ile doğrudan ilişkisini bir kez daha ortaya koydu.
Etiketler : pkk, pyd, talal silo
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