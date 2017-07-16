PKK/PYD Sivil Katliamına Devam Ediyor!

Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak

PKK/PYD’li militanların sivil katliamı devam ediyor. Rakka Kalesi yakınlarında çekildiği belirtilen görüntülerde DEAŞ’la alakası olmayan kişileri acımasızca katlediyor.

2014 yılında DEAŞ'in Suriyeli direnişçilerin kontrolünde iken ele geçirdiği Rakka DEAŞ ve PYD arasında el değiştiriyor.

ABD destekli PYD'liler, şehirde büyük oranda kontrol sağladı. 420 bin sivil Rakka'yı terk etti. 7 ayı aşan operasyon süresince 420 bin sivil kenti terketti.

PYD'liler şehirde kalan sivillere yönelik işkence ve katliamları sürüyor. Bölge kaynakları son 3 haftada 70'ten fazla sivilin sokak ortasında PYD'liler tarafından infaz edildiğini bildiriyor.