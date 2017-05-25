PKK/PYD, Rakka’ya Yerleşmeye Hazırlanıyor!

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, IŞİD Rakka’dan çıkarıldıktan sonra güvenliği sağlama bahanesiyle polis teşkilatı ve sivil yönetim konseyi kurdu.

Örgüt, ABD’nin yoğun hava desteği ve askeri yardımlarıyla IŞİD’den aldığı yerlerde, paravan örgütler kurarak kalıcı olmaya çalışıyor.

PKK/PYD, ilk olarak yönetimi bölge halkında göstermek için yerel konseyler kuruyor.

Aynı Yöntem Menbiç’te de İzlendi

Örgüt, geçen yaz girdiği Fırat Nehri kıyısındaki Menbiç’te bu yöntemi izlemişti. ABD’nin IŞİD’den alındıktan sonra ilçedeki PKK/PYD unsurlarının çekileceği teminatına rağmen, Menbiç’te örgüt tarafından “sivil yönetim” ilan edilmişti. Ardından, ABD’li yetkililer Türkiyeli yetkililerle görüşmelerinde silahlı unsurların ilçeden çekildiğini iddia etmişti.

Menbiç’e yerleşen PKK/PYD, IŞİD’in karargâhı Rakka’ya “SDG” adı altında girmek için, Kasım 2016’da operasyonun başladığını duyurdu.

Bu süreçte ABD’nin örgüte askeri yardımları hızla artarken, örgüt sivillerden oluşan “Rakka konseyi” kurduğunu duyurdu.

PKK/PYD’ye yakın sosyal medya hesapları, konseyin IŞİD Rakka’dan alındıktan sonra kamu hizmetlerini sağlayacağını iddia ediyor.

Polis Teşkilatı

Haseke’deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, örgüt, militan ve yönetici kadrosunun tamamına yakınını oluşturduğu SDG’lilere polislik eğitimi vermeye başladı.

Geçen hafta Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde 286 SDG’li, Rakka’nın kuzeyindeki Mahmudiye köyündeki törenle mezun edildi. Eğitim kampının başında Kandil’den gelen Hasan Dersim isimli militan bulunuyor.

Dersim’in ABD ve IŞİD karşıtı koalisyondan aldığı destekle sürdürdüğü eğitim, devam ediyor.

Polislik eğitimi, örgütün Rakka’ya kalıcı yerleşme hazırlığı olarak yorumlanıyor.

ABD’den Yeni Askeri Sevkiyat

ABD’nin, IŞİD’le mücadele gerekçesiyle PKK/PYD’ye askeri yardımları sürüyor.

Dün akşam saatlerinde, askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 48 tır ve kamyon Irak-Suriye sınırındaki Simelka sınır kapısından geçerek Haseke iline, oradan Rakka’nın kuzeyine yöneldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın PKK/PYD’ye silah yardımını başkanlık kararnamesine dönüştürmesinin ardından, AA’nın görüntülediği üç ayrı sevkiyatta 148 civarında tır ya da kamyon, Simelka sınır kapısından PKK/PYD bölgesine girdi.

Yerel kaynaklar, ABD’nin askeri kargo uçakları ve helikopterlerle de örgüte askeri yardım ulaştırabildiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: AA