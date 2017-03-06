PKK/PYD, Rakka ile Deyr ez-Zor Arasındaki Bağlantıyı Kesti!
Rakka ile Deyr ez-Zor arasındaki bağlantının PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin başını çektiği DSG tarafından kesildiği duyuruldu.
PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Rakka ile Deyr ez-Zor arasındaki ana yolu ele geçirdiği bildirildi.
Yolun kontrol altına alınması IŞİD‘in başkent olarak ilan ettiği Rakka’nın diğer bölgelerle bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor.
Kasım ayından bu yana Rakka’nın çevresini sarmak ve bağlantılarını kopartmak için operasyona devam eden ABD destekli DSG’den yapılan açıklamada söz konusu gelişme doğrulandı.
Kaynak: Euro News
Etiketler: pkk, pyd, ypg, abd, rakka, deyr ez-zor, ışid, demokratik suriye güçleri, dsg, suriye
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