PKK/PYD, Mare’de Sivillere Saldırdı!

Mare’deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Ala Nime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD tarafından Suriye’de, Halep’in kuzeyinde yer alan direnişçilerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlenen saldırılarda hamile bir kadın ile 2 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ayrıca, 3’ü çocuk 6 sivilin yaralandığını dile getiren Nime, yaralıların Mare Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını bildirdi.

Nime, “PYD, uzun zamandır ilçeyi çeşitli silahlarla hedef alıyor. Bugünkü saldırılarda çok sayıda yerleşim yerinde maddî hasar da meydana geldi.” diye konuştu.

PKK/PYD ile Direnişçiler Arasında Çatışmalar

Bu arada, Mare’deki yerel medya aktivistlerinden Abdulfetah Hüseyin, Mare’deki direnişçilerin PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin saldırılarına karşılık verdiğini belirtti.

Hüseyin, ilçenin batı kesimlerinde örgütle direnişçiler arasında çatışmaların da yaşandığını aktardı.