PKK/PYD Mare'de Sivillere Saldırdı: 4 Ölü, 20 Yaralı

TSK'dan yapılan açıklamada PKK/ PYD'nin Suriye'nin Halep kentinde bulunan Mare'ye topçu atışı yaptığı ve 4 Suriyelinin öldüğü belirtildi. Mare'de yaralanan 20 Suriyelinin ise Kilis'te tedavi altına alındığı açıklandı.

PYD/ PKK'nın, Suriye’nin Halep ilinin kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre Halep’in kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Mare ilçesine PYD/PKK mensuplarının gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivil yaralandı.

Afrin'in doğusundaki PYD/PKK mevzilerinden yapılan havan topu saldırısında evleri isabet alan Neccar ailesinden 50 yaşındaki baba Abdullah Neccar ve 22 yaşındaki oğlu Mahmut'un ölenler arasında olduğu, ailenin 12 ve 13 yaşlarındaki çocukları Rahim Abdullah ve Ravan'ın ağır yaralandığı bildirildi.