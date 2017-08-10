PKK/PYD, Mare’de Sivillere Saldırdı: 3 Yaralı!

Suriye’de, direnişçilerin kontrolündeki Mare ilçesinde yer alan merkez hastanenin doktorlarından Abdurrahman Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin, Halep’in kuzeyinde kalan ilçeye çok namlulu roketatarlarla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda üç sivilin yaralandığını kaydeden Hafız, yaralananların hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

“Çok Sayıda Evde Maddî Hasar Oluştu”

Mare’deki yerel medya aktivistlerinden Abdulfetah Hüseyin de, “PYD’nin, Mare’de sivil yerleşim yerini hedef alan saldırısında çok sayıda evde maddî hasar meydana geldi. PYD, son zamanlarda sık sık ilçeye ağır silahlarla saldırmaya başladı.” dedi.

“Bu Resmen PYD İşgalidir”

Mare’nin sakinlerinden Usame Nasır, örgütün yaşattığı mağduriyeti şöyle anlattı:

“Kime şikâyet edeceğimizi bilemiyoruz. Birleşmiş Milletler’e (BM) mi? Bu resmen PYD işgalidir. İlçemiz her gün PYD’nin saldırılarına maruz kalıyor. BM, PYD’nin ihlallerini görmüyor mu veya görmezden mi geliyor? Mare’den PYD’nin işgal ettiği Arap topraklarına bir saldırı olmadı. PYD, sivil yerleşim yerlerine saldırmaktan başka bir şey yapmıyor. Bunlar hain insanlardır. Bunlar Arap topraklarını işgal ettiler. Şimdi de bize saldırıyorlar. Bu yapılanlar insanlığa sığmaz.”