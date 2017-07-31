PKK/PYD, Kel Cibrin’de Yine Sivillere Saldırdı!

Direnişçilerin kontrolünde bulunan Halep’in Azez ilçesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin ilçenin güneyindeki Kel Cibrin köyünü havan toplarıyla hedef aldığını bildirdi.

Ceber, “Havan toplarının yerleşim yerlerini isabet alması sonucu bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, 6 sivil de yaralandı.” dedi.

Yaralıların Azez’deki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Ceber, durumu ağır olan bir yaralının Türkiye’ye sevk edildiğini kaydetti.

Geçen Hafta da Köye Saldırmıştı

Örgütün, Kel Cibrin köyüne geçen hafta düzenlediği havan toplu saldırıda da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın Sivil Savunma Müdürü ile 15 sivil yaralanmıştı.

PKK/PYD, işgal ettiği Afrin ili ile Tel Rıfat ilçesinden, direnişçilerin kontrolündeki Azez ilçesi ve çevresine sık sık havan toplarıyla saldırı düzenliyor.