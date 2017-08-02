PKK/PYD, Kel Cibrin’de Bir Kız Çocuğunu Yaraladı!
Halep’in Azez ilçesinde bulunan Kel Cibrin köyünde yine sivillere saldıran PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, iki yaşındaki bir çocuğu yaraladı.
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Suriye’de direnişçilerin kontrolünde bulunan Azez’deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin Halep’in Azez ilçesinin güneyindeki Kel Cibrin köyüne top atışı yaptığını söyledi.
Sivil yerleşim yerine düşen top mermisiyle 2 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını belirten Ceber, çocuğun Azez Hastanesi’nde tedavi altına alındığını kaydetti.
Örgütün, Kel Cibrin köyüne geçen hafta düzenlediği saldırılarda da 21 kişi yaralanmıştı.
PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, Halep’in kuzeyinde bulunan işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, direnişçilerin kontrolündeki Mare ve Azez ilçelerine sık sık havan toplarıyla saldırıyor.
Etiketler : pkk, pyd, halep, azez, kel cibrin
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